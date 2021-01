Blick auf den Eingang vom Landgericht.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück. In einem Prozess wegen Totschlags muss sich von heute an ein Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Dem 49-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, im vergangenen August in Bramsche im Landkreis Osnabrück seine Ehefrau an einer Unterführung unter der Bundesstraße 68 in einen Graben gestoßen zu haben. Dort soll er sie dann mit Messersti