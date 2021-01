Niedersachsen bekommt - wie die anderen Bundesländer auch - von den Herstellern Biontech und Pfizer deutlich weniger Impfstoff geliefert als angekündigt.

Marijan Murat/dpa

Hannover. Eigentlich sollte ab dem 1. Februar in allen 50 Impfzentren in Niedersachsen mit Corona-Schutzimpfungen für über 80-Jährige begonnen werden. Doch daraus wird nichts, weil die Hersteller Biontech und Pfizer deutlich weniger Impfstoff liefern als angekündigt.

Der ursprünglich für Montag, 1. Februar, geplante Start der Impfungen in den 50 Impfzentren in Niedersachsen verschiebt sich erneut. Das hat Claudia Schröder, stellvertretende Chefin des Corona-Krisenstabes der Landesregierung, am Dien