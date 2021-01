Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, wird sich nach der Bund-Länder-Schalte zu den Maßnahmen äußern.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. In einer Bund-Länder-Schalte beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten heute über weitere Corona-Maßnahmen. Im Anschluss wird sich Stephan Weil in einer Pressekonferenz dazu äußern. Wir berichten im Liveticker, was Niedersachsens Ministerpräsident zu sagen hat.