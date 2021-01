Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Seelze. Das Verschwinden einer 32-Jährigen aus Seelze bei Hannover war laut Polizei möglicherweise vorgetäuscht.

Es werde wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat gegen die Frau ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hannover. Die Frau sei mittlerweile in einer deutschen Großstadt aufgespürt worden - die Beamten gehen davon