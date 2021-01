19-Jährige in Lüneburg tot in Auto gefunden

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolbild)

Friso Gentsch/dpa

Lüneburg. In den frühen Morgenstunden wurde eine junge Frau tot auf einem Parkplatz entdeckt. Mehrere Verletzungen an der Leiche der 19-Jährigen weisen auf ein Tötungsdelikt hin.

Die Polizei hat eine 19-Jährige tot in einem Auto in Lüneburg gefunden. Nach derzeitigem Stand werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Lüneburg. Demnach sei die Frau aus dem Landkre