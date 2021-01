Niedersachsen: Klare Vorstellung in Bund-Länder-Beratungen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht.

Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Hannover. Die niedersächsische Landesregierung geht am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) mit klaren Vorstellungen in die Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Corona-Krise.

Befürwortet wird eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar, von einem verschärften kompletten Lockdown hält das Bundesland mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden indes nichts, sagte Staatskanzleichef Jörg Mielke am Montag. Auch