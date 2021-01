Blaulicht auf einem Polizei-Fahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Archivbild

Cuxhaven. Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven ist ein 63-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen.

Der Mann stand am Montag am Fahrbahnrand, als er von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Autos war auf der Kreisstraße zwischen Wingst und Bülkau b