Blick auf das Gelände der Firma LPT.

Bodo Marks/dpa/Archivbild

Neu Wulmstorf. Nach dem Aus für ein umstrittenes Tierversuchslabor im Kreis Harburg wird das Gelände nun Heimat für ein Projekt zugunsten vernachlässigter Hunde.

Auf dem rund zwei Hektar großen Areal des früheren Labors LPT in Mienenbüttel soll ab April dieses Jahres ein Resozialisierungs-Zentrum für Hunde starten, teilte das Hamburger Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) am Montag mit.P