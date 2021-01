TV-Promi Marco Cerullo.

Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Köln. Wenige Wochen nach Bekanntgabe ihrer Trennung haben sich die TV-Promis Marco Cerullo und Christina Grass wieder zusammengerauft und wollen es nochmal miteinander versuchen.

„Das einzige, was wir immer wussten, ist, dass wir uns immer noch lieben“, sagte Grass in einem am Montag bei Instagram veröffentlichten Video. Beide küssten sich daraufhin mehrfach.Er habe sich selber ein bisschen verloren und Fehler gema