Landwirte bauen wieder mehr Wintergetreide an

Wintergetreide wird von der untergehenden Januarsonne angestrahlt.

picture alliance / dpa/Archivbild

Hannover. Der im Vergleich zum Vorjahr trockenere Winter hat den Anbau von Wintergetreide in Niedersachsen wieder zunehmen lassen.

Wie das Landvolk am Montag unter Bezug auf Schätzungen des Statistischen Landesamtes in Hannover mitteilte, wächst in diesem Jahr die Anbaufläche für Winterweizen um 5,1 Prozent von 329 000 Hektar im Vorjahr auf 346 700 Hektar für das Ernt