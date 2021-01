Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Karlsruhe. Ein am Freitag in Wiesbaden festgenommener mutmaßlicher Terrorfinanzierer befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) habe noch am Freitag Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit.Der Mann soll zu einem internationalen Netzwerk gehört haben, das