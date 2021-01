Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hannover. In Hannover mussten sich am Montag gleich zwei Betrügerbanden vor dem Landgericht verantworten. Beide brachten alte Menschen dazu, Bargeld und Schmuck vor die Tür zu legen. Das Landeskriminalamt berichtet von einem drastischen Anstieg derartiger Fälle.

Die angeblichen Polizisten überrumpeln hochbetagte Menschen am Telefon mit Lügengeschichten, versetzen sie in Todesangst und bringen ihre Opfer um ihr Erspartes. Einen Einblick in die miesen Tricks von Betrügerbanden, die sich als Poliziste