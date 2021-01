Grundschüler kehren in geteilten Gruppen in Klassen zurück

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Trotz einer weiter angespannten Corona-Lage kehren die Grundschüler in Niedersachsen heute in geteilten Gruppen in die Klassen zurück.

Bis zum Halbjahresende erhalten sie Unterricht nach dem Szenario B - das bedeutet, dass jeweils eine Hälfte der Schüler zu Hause und die andere in der Klasse arbeitet. In der ersten Woche nach den Ferien waren alle Grundschüler im Homescho