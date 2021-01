Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Kalefeld. Ein Schäferhundmischling hat in Kalefeld im Landkreis Northeim mehrere Menschen verletzt und ist schließlich erschossen worden.

Das Tier habe in der Ortschaft Echte seine 65 Jahre alte Halterin nach der Rückkehr von einem Spaziergang mehrfach gebissen und schwer am Arm und am Bein verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Nachbar eilte der Frau zur Hilfe und