Trotz Andrang: Entspanntere Lage in Ausflugsgebieten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an den Ithwiesen.

Swen Pförtner/dpa

Barsinghausen. Das angekündigte Winterwetter im Harz und in anderen Ausflugsregionen hatte bei den Verantwortlichen erneut die Sorge vor zu vielen Besuchern ausgelöst. Das Wochenende bestätigte die Befürchtungen nicht. Trotzdem waren einige Ausflügler unterwegs.

Nach teilweise chaotischen Zuständen in der jüngsten Zeit in Niedersachsens verschneiten Ausflugsgebieten ist das Wochenende in den betroffenen Regionen deutlich ruhiger verlaufen. „Der Harz ist gut gefüllt, im Großen und Ganzen ist die Lag