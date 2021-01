Mit welchen Anfeindungen Niedersachsens Schulminister sich in der Coronazeit konfrontiert sieht

Sieht sich teils wüsten Beleidigungen und Vorwürfen ausgesetzt: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD)

Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne erteilt vorzeitigen Absagen von Abschlussprüfungen eine klare Absage und gibt einen Ausblick auf die kommenden Wochen. Außerdem wird der SPD-Politiker im Interview mit unserer Redaktion auch sehr persönlich: "Es gibt Rückmeldungen, die wirklich unter aller Kanone und außerordentlich niveaulos sind. Ich kann nicht sagen, dass mich das kalt lässt."

Herr Minister, Sie selbst haben vier schulpflichtige Kinder: Schildern Sie doch mal ganz kurz, wie der Schulalltag im Hause Tonne derzeit so aussieht. Der dürfte gerade nicht viel anders aussehen als in den meisten anderen Familien in