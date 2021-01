Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße.

Bad Salzdetfurth. Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein 46 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Laut Polizei war er am Samstag mit seinem Wagen in Richtung Hildesheim unterwegs, als er in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Pkw einer 46-Jährigen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, w