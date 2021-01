Polizei: Entspannte Lage in verschneiten Gebieten

Eine Familie geht an einer verschneiten Straße spazieren.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Holzminden. Nach starkem Besucherandrang und zum Teil chaotischen Zuständen ist der Start ins Wochenende in vielen niedersächsischen Ausflugsregionen entspannt verlaufen.

„Es blieb ruhig mit nur einigen wenigen Parkverstößen“, sagte ein Sprecher des Polizeikommissariats Oberharz am Samstag. Am Freitag wurde allerdings ein Mann bei einem Schlittenunfall auf dem Rodelhang in Wildemann schwer verletzt. Er wurd