Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Braunschweig. Nach einem Feuer auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig und Brandsätzen in Hannover wird in Niedersachsen vor einer Radikalisierung der linksextremen Szene gewarnt.

Nach den mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlägen auf Aufnahmebehörden in Braunschweig und Hannover ist die Suche nach den Tätern bisher erfolglos verlaufen. „Seit dem Zeugenaufruf Anfang der Woche ist noch kein entscheidender Hinwe