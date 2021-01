Ein Polizist bedient eine der neuen Bodycams.

Hannover. Bei Einsätzen schlägt der Polizei oft Ärger und Aggressivität entgegen. Mit Kameras an der Uniform können Beamte das Geschehen filmen. Das soll die Lage beruhigen und Beweise sichern. Über 500 der Bodycams sind inzwischen in Niedersachsen im Einsatz.

Bei der Polizei in Niedersachsen sind inzwischen über 500 Bodycams im Einsatz. Die Kameras, die die Beamten in der Regel an der Schulter tragen, sollen das Geschehen in konfliktträchtigen Situationen aufzeichnen und helfen, solche Lagen zu