Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen, mit Mundschutz.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen wird genau wie andere Bundesländer in den kommenden Wochen weniger Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer erhalten als angekündigt.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag mit. „Das ist ein echter Schlag ins Kontor“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Als Grund für die Lieferprobleme wurden Umstellungen im Produktionsprozess in einem