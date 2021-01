Geburtenrekord bei Kegelrobben an Wattenmeerküste

Eine junge Kegelrobbe und das Muttertier liegen am Strand der Düne vor der Hochseeinsel Helgoland.

Bodo Marks/dpa/Archivbild

Helgoland. Die Kegelrobben im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer vermehren sich prächtig: Noch nie wurden mehr Jungtiere geboren als in der Wurfsaison 2020/21.

Bei Zählflügen im Dezember wurden 372 junge Kegelrobben an der niedersächsischen Wattenmeerküste registriert, wie die Nationalparkverwaltung am Freitag in Wilhelmshaven mitteilte. Im Vorjahr waren noch 306 Jungtiere gezählt worden, vor zeh