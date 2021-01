Osnabrücks Trainer Marco Grote freut sich auf das anstehende Duell mit dem HSV .

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Osnabrück. Osnabrücks Trainer Marco Grote freut sich auf das anstehende Duell mit dem Hamburger SV.

„Es ist eine sehr, sehr coole Aufgabe“, sagte der 48-Jährige am Freitag. Zum HSV, bei dem Grote zwischen 2000 und 2004 in der zweiten Mannschaft als Spieler aktiv war, sagte er: „Es ist schon der größte Club in der 2. Liga mit dem Anspruch