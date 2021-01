Metall-Tarifverhandlungen gehen in die zweite Runde

Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste.

Hamburg. IG Metall und der Arbeitgeberverband Nordmetall starten in die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Bislang liegen die Positionen noch weit auseinander.

