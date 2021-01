Bremerhavens Torwart Tomas Pöpperle wehrt einen Schuss von Krefelds Patrick Klöpper ab.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremerhaven. Mit einem klaren Sieg gegen Lieblingsgegner Krefeld Pinguine haben die Pinguins Bremerhaven ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt.

Die Norddeutschen gewannen am Mittwochabend mit 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) und feierten damit ihren fünften Sieg in Serie. Im 18. Aufeinandertreffen mit den Krefeldern war es der 17. Sieg für die Bremerhavener. Erst in der vergangenen Woche hatte