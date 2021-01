Eine 90 Jahre alte Frau aus einem Seniorenheim in Weyhe (Landkreis Diepholz) ist rund eine Stunde nach der Corona-Schutzimpfung verstorben.

Weyhe. Eine 90 Jahre alte Frau aus einem Seniorenheim in Weyhe (Landkreis Diepholz) bei Bremen ist gestorben, kurz nachdem sie die Corona-Schutzimpfung verabreicht bekommen hat. Ob ihr Tod mit dem Impfstoff zusammenhängt, ist noch nicht geklärt.

