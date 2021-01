Union Berlins Taiwo Awoniyi (l) und Wolfsburgs Marin Pongracic kämpfen um den Ball.

John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Wolfsburg. Eine Woche nach seiner vorzeitigen Auswechslung in Berlin steht Fußball-Profi Marin Pongracic dem VfL Wolfsburg beim Heimspiel gegen RB Leipzig an diesem Samstag wieder zur Verfügung.

„Unsere Ärzte haben Marin in den letzten drei Tagen vom Zehnagel bis zu den Haarspitzen durchgecheckt. Alles wurde überprüft, alle Werte sind okay. Er hat grünes Licht bekommen und wird am Samstag dabei sein“, sagte Trainer Oliver Glasner