Elefantenbaby Yaro schläft neben seiner Mutter.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Wegen des Corona-Lockdowns sind die Zoos im Moment recht menschenleer.

An einer Tradition halten die Tierparks aber fest: Zu Jahresbeginn machen sie unter ihrem Tierbestand eine genaue Inventur. In Hannover zählten die Mitarbeiter 1880 Tiere und 186 Arten, in Osnabrück waren es 2213 Tiere und sogar 291 Arten,