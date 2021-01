Weniger Organspenden in Niedersachsen

Ein Organspendeausweis wird vor ein Modell eines menschlichen Torsos gehalten.

Daniel Maurer/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Die Zahl der Organspenden und -Transplatationen in Niedersachsen ist 2020 im Vergleich zu den Vorjahren gesunken.

In Bremen stiegen die Zahlen dagegen, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Bundesweit sei die Zahl der Organspenden vergangenes Jahr trotz Corona-Pandemie weitgehend stabil geblieben, z