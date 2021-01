Carpendale: Haben in Norddeich die Sau rausgelassen

Der Schlagersänger Howard Carpendale steht bei einer Veranstaltung.

Ursula Düren/dpa/Archivbild

Norden. Schlagerstar Howard Carpendale („Hello Again“) hat den Start seiner Karriere in den 1960er Jahren in einem Musikschuppen im ostfriesischen Norddeich noch in guter Erinnerung.

