Mehmet Ekici im Einsatz für Fenerbahçe Istanbul.

Matthias Balk/dpa/Archivbild

Hannover. Ein Wechsel des früheren Werder-Bremen- und Fenerbahce-Profis Mehmet Ekici zu Hannover 96 ist geplatzt.

Nachdem der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler fünf Wochen in Hannover mittrainiert hatte, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag per Twitter mit: „Unser Trainingsgast Mehmet Ekici hat sich heute auf eigenen Wunsch von unserer Mannschaf