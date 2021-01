Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe.

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält das am Standort Stade geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) inklusive eines dafür notwendigen Schiffsanlegers an der Unterelbe für nicht genehmigungsfähig.

Nach einem am Donnerstag vorgelegten Rechtsgutachten des Vereins sprechen unter anderem schifffahrtsrechtliche und umweltrechtliche Gründe dagegen. Das Projekt greife in sensible Naturräume ein und stelle ein erhebliches Störfallrisiko dar