Der wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung Angeklagte (l) sitzt im Gerichtssaal.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hildesheim. Im Prozess wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat hat das Landgericht Hildesheim einen 22-Jährigen freigesprochen.

Allerdings sei er der Beleidigung und Bedrohung in zwei Fällen schuldig, sagte die Vorsitzende Richterin des Landgerichts Hildesheim am Donnerstag zu dem Urteil. Außerdem solle der junge Mann seine Behandlung in einer psychiatrischen Klini