Der wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung Angeklagte (l) sitzt im Gerichtssaal.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hildesheim. Im Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat hat die Staatsanwaltschaft eine Gesamtstrafe von drei Jahren gefordert.

Der junge Mann könne nicht ernsthaft glauben, dass ihm sein angeblich neutrales Interesse am Rechtsextremismus abgenommen werden könne, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag am Landgericht Hildesheim (Az.: 14 KLs 43 Js 2/20). Er sei mitni