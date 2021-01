Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Düsseldorf. CDU-Fraktionsvorsitzende aus fünf Länderparlamenten unterstützen die Kandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) für den CDU-Bundesvorsitz.

In einer gemeinsamen Erklärung warben die Fraktionschefs aus NRW, Niedersachsen, Bremen, Thüringen und Brandenburg am Mittwoch dafür, dass die Delegierten des digitalen CDU-Bundesparteitags am Samstag Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden wäh