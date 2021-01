Der Schriftzug „Niedersächsischer Landtag“ steht auf dem Rednerpult im niedersächsischen Landtag.

Hannover. Die Grünen- und die FDP-Fraktionen fordern eine Sondersitzung des niedersächsischen Landtags vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Lockdown.

Um noch auf die niedersächsische Position bei dem Treffen der Länder mit der Kanzlerin am 25. Januar Einfluss nehmen zu können, müsste die Sondersitzung vorher - etwa am 22. Februar - einberufen werden, teilten die Grünen mit. Noch am Mitt