Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine mit bunten Handabdrücken bemalte Wand.

Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Anteil der Väter, die ihre Kinder betreuen und dafür Elterngeld beziehen, ist in Niedersachsen deutlich gestiegen.

Bei den im Jahr 2017 geborenen Kindern traf das auf mehr als jeden dritten Vater zu (38,4 Prozent), wie das Sozialministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Damit ist die Quote etwa doppelt so hoch wie neun Jahre zuvor bei den Kindern