Polizistin bei Glatteis an Unfallort schwer verletzt

Bispingen. Eine Polizistin aus Bad Fallingbostel ist bei einer Unfallaufnahme auf der A7 bei Bispingen schwer verletzt worden, weil ein Transporter bei Glatteis nicht bremsen konnte.

Die 34-Jährige wurde am späten Dienstagabend von dem Fahrzeug erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte sich demnach auf der glatten Fahrbahn in Richtung Hamburg ein leichter Verkehrsunfall ereignet. Der Transporter überf