Das Krematorium in Celle verzeichnet seit November 2020 einen Anstieg von Einäscherungen von Corona-Toten.

Julian Stratenschulte/dpa

Celle. Ein letzter Abschied in Ruhe und Frieden, so sollte es auch in der Pandemie sein. Wer die Bilder aus dem Krematorium im Corona-Hotspot Meißen gesehen hat, wo sich Särge stapelten, wird das kaum vergessen. In niedersächsischen Krematorien hat man eine klare Meinung dazu.

Achtsam muss man sein, findet Thies Heinrich. Mit den Angehörigen, den Mitarbeitern - und mit den Verstorbenen. Der Betriebsleiter des Krematoriums Die Feuerbestattungen Celle beobachtet, wie eine Maschine einen Sarg anhebt. Das Ofenportal