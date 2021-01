Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hameln. Die Polizei in Hameln hat einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen aufgelöst.

Um von den Beamten nicht entdeckt zu werden, schloss sich eine Frau mit fünf Kindern in der Toilette ein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. „Die anderen haben sich in Schränken versteckt.“ Nachbarn hatten sich am Dienstag bei der