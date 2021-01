"Apotheke" steht auf der Wache am Eingang zum Gelände der Artlandkaserne der Bundeswehr. Das Versorgungs- und Instandsetzungszentrum im niedersächsischen Quakenbrück wird in der Corona-Krise als zentrales Impfstofflager in Deutschland genutzt.

Nina Strakeljahn

Hannover. Nach den Heimbewohnern und -beschäftigten sollen als nächstes die über 80-Jährigen gegen Corona geimpft werden. Startschuss dafür soll am Montag, 1. Februar, in allen 50 niedersächsischen Impfzentren sein. Was dazu jetzt wichtig ist, und welche Rolle ein Osnabrücker Logistiker spielt, lesen Sie hier.

Noch ist Niedersachsen mit den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen beschäftigt. Wie geht es dann weiter? Alle Niedersachsen, die älter als 80 Jahre sind, sollen in der nächsten Woche einen Brief des Sozialministeriums erhalten. Da