Moderna-Impfstoff wird von Artland-Kaserne an Bundesländer verteilt

Krankenschwester Ellen Quinones bereitet eine Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs vor.

Kevin Hagen/AP/dpa

Quakenbrück. Der erste in Deutschland eingetroffene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna ist am Dienstag über eine Bundeswehrkaserne im niedersächsischen Quakenbrück an alle Bundesländer verteilt worden.

Das dortige Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial in der Artland-Kaserne ist nach Angaben der Landesregierung das zentrale Impfstofflager. Es hat den Status einer Bundeswehrapotheke.Alle Corona-Impfdosen für Deutschland w