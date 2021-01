Noch keine Trendwende bei Corona-Lage in Niedersachsen

Ein Krankenhausbett zur Behandlung von Corona-Patienten.

Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Hannover. Unverändert viele Corona-Patienten in den Kliniken und auch noch kein spürbarer Rückgang bei den Neuinfektionen - die Lage in Niedersachsen bleibt durchwachsen. Noch ist die Zahl der Geimpften gering, aber ändert sich das bald?

Die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Kliniken sowie auf den Intensivstationen stagniert auf erhöhtem Niveau. Zugleich wurden am Mittwoch 1562 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, wie das Gesundheitsministerium in Hannover