Hände tippen auf einem Tablet.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Das Distanzlernen ist für viele Schüler nicht ganz einfach – für die Lehrer auch nicht. Anders als am ersten Tag nach den Ferien lief der Unterricht per Videokonferenz wohl besser. Aber stellenweise hakte es doch.

Das digitale Lernen per Videounterricht ist auch am zweiten Tag nach den Weihnachtsferien für einige Schüler in Niedersachsen holprig verlaufen. Während der in Niedersachsen viel genutzte Bildungsserver IServ bei den Videokonferenzen „fast