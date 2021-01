An der Küste wird es windig und in den Bergen winterlich

Eine Lachmöwe sitzt im Regen auf einem Geländer.

Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. Es schneit und stürmt: An der See in Niedersachsen kommt es am Nachmittag zu Sturmböen, im Harz fallen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

Der Winter hat besonders die höheren Lagen des Landes fest im Griff, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vormittag ist es verbreitet bedeckt, wer nicht im Bergland lebt, muss mit Regenschauer