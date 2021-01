Stephan Weil appelliert an Wirtschaft: Homeoffice ermöglichen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht.

Hannover. Manche Angestellte sitzen schon seit Monaten im heimischen „Büro“ - aber in der verschärften Corona-Krise will die Politik mehr Betriebe dafür gewinnen. Gewerkschaften und Arbeitgeber erklären, dass das nicht so einfach geht. Dabei ist auch der Arbeitsschutz ein Thema.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Unternehmen aufgefordert, alle Beschäftigten möglichst von zu Hause arbeiten zu lassen. Angesichts der Bedrohung durch die Corona-Mutation erwarte er „von der Wirtschaft eine konsequente