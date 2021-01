Die Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in der Hand.

Arne Dedert/dpa/Archiv

Verden (Aller). Eine 42-jährige Frau soll versucht haben, ihren an Diabetes erkrankten Ehemann mit einer Überdosis Morphin sowie mit Insulin zu töten.

Die Frau wurde am Montag vor dem Landgericht Verden wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Mann selbst nimmt als Nebenkläger am Prozess teil und soll am Mittwoch aussagen. (Az. 1 Ks 110/20)Die Frau soll ihrem Mann am 25. Januar 2020 in der