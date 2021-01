Zahl der Corona-Patienten in Kliniken bleibt hoch

Ein Intensivbett in einer Klinik.

Hannover. Die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Kliniken bleibt unverändert hoch.

Derzeit werden 1409 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt, davon 286 auf der Intensivstation, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mitteilte. 166 Betroffene müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl nachgewiesener Neui