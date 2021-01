Auf einem Display wird auf die „Ausgangssperre“ hingewiesen. In Oberhausen gelten ab dem 22.12. 2020 verschärfte Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Corona-Virus. Die Stadt hat die Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr beschlossen.

Fabian Strauch/dpa

Nordhorn. Der erste Landkreis mit einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Niedersachsen — die Grafschaft Bentheim — will nach knapp drei Wochen am heutigen Montag Bilanz ziehen. Und es gibt ein erstes Ergebnis.

Die Kreisverwaltung wird die Ausgangssperre für die Grafschaft Bentheim nicht verlängern. Das erklärte Landrat Uwe Fietzek gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Die nächtliche Ausgangssperre, die noch bis einschließlich Dienstag, 12.