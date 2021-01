Elf niedersächsische Lotto-Millionäre in 2020

Im Corona-Jahr 2020 waren Glücksspiele in Niedersachsen äußerst beliebt.

Inga Kjer/dpa/Archivbild

Hannover. Im Corona-Jahr 2020 waren Glücksspiele in Niedersachsen äußerst beliebt.

Wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte, wurden für staatliche Lotterien rund 799,2 Millionen Euro an Spieleinsätzen ausgegeben - ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Viele Tipper wichen bei zum Teil geschlossenen Annahmest